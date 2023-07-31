Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України, передає НСН, посилаючись на Мілітарний портал.

30 липня 3 цивільні кораблі – Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна, – пише Мілітарний портал.

І вже сьогодні Ams1 входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря. Починаючи свій маршрут з Ашдода в Ізраїлі, капітан відкрито заявляв, що пункт призначення Україна.

Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України

Американський протичовновий літак P8 Poseidon забезпечує безпеку. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk.

Тим часом, ще одна гарна новина: Україна та Хорватія домовилися про експорт українського зерна через Дунай та Адріатичне море