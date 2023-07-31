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Тег:
ВійнаЕкономіка
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Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України

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Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України
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Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України, передає НСН, посилаючись на Мілітарний портал.

30 липня 3 цивільні кораблі – Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна, – пише Мілітарний портал.

І вже сьогодні Ams1 входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря. Починаючи свій маршрут з Ашдода в Ізраїлі, капітан відкрито заявляв, що пункт призначення Україна.

Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України

Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України

Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України

Американський протичовновий літак P8 Poseidon забезпечує безпеку. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk.

Тим часом, ще одна гарна новина: Україна та Хорватія домовилися про експорт українського зерна через Дунай та Адріатичне море

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю», – заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі із хорватським колегою

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