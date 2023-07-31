Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України, передає НСН, посилаючись на Мілітарний портал.
30 липня 3 цивільні кораблі – Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна, – пише Мілітарний портал.
І вже сьогодні Ams1 входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря. Починаючи свій маршрут з Ашдода в Ізраїлі, капітан відкрито заявляв, що пункт призначення Україна.
Ізраїльський корабль Ams1 першим прорвав морську блокаду України
Американський протичовновий літак P8 Poseidon забезпечує безпеку. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk.
Тим часом, ще одна гарна новина: Україна та Хорватія домовилися про експорт українського зерна через Дунай та Адріатичне море
«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю», – заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі із хорватським колегою