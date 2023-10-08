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Напали на фестиваль, учасників захопили: дівчина з відео бойовиків ХАМАС – туристка з Німеччини

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Напали на фестиваль, учасників захопили: дівчина з відео бойовиків ХАМАС – туристка з Німеччини
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Жахливе відео бойовиків ХАМАС, на якому вони везуть в автівці понівечене тіло дівчини і глумляться над нею, вигукуючи «Аллах акбар», шокувало весь світ. Спочатку повідомлялося, що дівчина – військова Ізраїлю. Але вона виявилася цивільною, до того ж іноземкою, повідомляє НСН.

Дівчина, відео з викраденням якої розійшлося соціальними мережами – 20-річна Шані Лук, громадянка Німеччини. Її впізнали батьки з татуювання на ногах.

Шані зі своїм хлопцем (він також зник безвісти) брала участь у музичному фестивалі Nature Party, який проходив в Ізраїлі поблизу кордону із Сектором Газа.

відео бойовиків ХАМАС

20-річна Шані Лук

Судячи з відео, дівчина була жорстко побита і в неї були зламані ноги. Жива Шані чи ні – на даний момент не відомо.

Те саме відео бойовиків ХАМАС

Крім Шані, зникло ще понад 10 дівчат з фестивалю.

Вдалося ідентифікувати ще одну дівчину, яку викрали бойовики ХАМАС. Нею виявилася студентка з Бен Гуріона Ноа Аргамані.

Також серед зниклих є дівчина на ім’я Єлизавета Пруднікова. За непідтвердженою поки що інформацією, вона росіянка, мешканка Москви.

Нижче момент нападу терористів на музичний фестиваль. Його учасників убивали та брали у заручники.

Напали на фестиваль: на жаль, не всім вдалося втекти: відео

Раніше ми повідомляли: Війна в Ізраїлі: яка ситуація вранці 8 жовтня (відео)

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