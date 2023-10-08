Війна в Ізраїлі: яка ситуація вранці 8 жовтня (відео)

Війна в Ізраїлі, яка розпочалася 7 жовтня, продовжується. НСН, посилаючись на низку джерел, розповість, яка ситуація там станом на ранок неділі. Влада атакованої країни заявляє про завершення першої фази своєї операції. Зростає кількість загиблих і поранених

“Перша фаза” операції закінчена

Перша фаза операції закінчена, більшість сил противника, які проникли на ізраїльську територію, знищено. Ми вступаємо в довгу та важку війну, яка була нав’язана нам убивчим нападом ХАМАСу — запевнив прем’єр Нетаньяху

Протягом першого дня бої тривали на території 25 населених пунктів країни. Армія Ізраїлю вибила бойовиків Хамас із більшості населених пунктів, але поки що не з усіх.

Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна вступає у довгу і важку війну, до якої її змусив “убивчий напад ХАМАС”.

Відомо також, що уряд Ізраїлю ухвалив рішення припинити постачання електроенергії, пального й товарів у Сектор Гази і оголосив цю територію закритою військовою зоною, вхід до якої суворо заборонено. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, близько 20 тисяч мешканців сектору Газа залишили свої будинки через обстріли.

Звільнено частину заручників

Як відомо, ХАМАС взяли у заручники десятки, а то і сотні ізраїльських військових і цивільних. Повідомляється, що ситуацію із заручниками в їдальні кібуцу Беері було вирішено і їх врятовано.

При цьому ХАМАС вихваляється тим, що заручників набагато більше, ніж відомо Ізраїлю.

Ізраїльські сили безпеки контролюють поліцейську станцію Сдерот

За словами представника поліції південного округу, поліцейські сили південного округу Ізраїлю та солдати армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) забезпечили контроль над поліцейською станцією Сдерот.

Починаючи з ранку, поліцейські сили південного округу та солдати ЦАХАЛу працюють над нейтралізацією терористів, які проникли на станцію Сдерот, – сказав речник поліції.

Близько 10 озброєних терористів були нейтралізовані після того, як силам було наказано вести бойовий вогонь “усіма засобами” по станції, де “закріпилися бойовики”.

Війна в Ізраїлі: скільки жертв і поранених станом на ранок 8 жовтня

Кількість жертв серед ізраїльтян внаслідок атаки бойовиків ХАМАС уже перевищила 300 людей. Очікується, що кількість жертв продовжуватиме зростати. Кількість убитих палестинців приблизно така ж сама.

На цей момент відомо також про те, що щонайменше 1590 ізраїльтян отримали поранення. Про це повідомляє The Times of Israel. Багато з них у важкому стані.

Серед убитих військових Ізраїлю командир бригади Nahal полковник Джонатан Штайнберг. Він загинув під час протистояння з ворогом. Про це вже повідомили офіційно.

Взаємні удари продовжуються

Вночі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАС в секторі Газа.

В Ашкелоні ракета, випущена бойовиками із сектору Газа, потрапила до будівлі лікарні “Барзилай”

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