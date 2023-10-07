Чому Ізраїль не був готовий до нападу ХАМАС – експерт

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман прокоментував, чому Ізраїль не був готовий до нападу ХАМАС. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Чому Ізраїль не був готовий до нападу ХАМАС

“Оцінка ізраїльської розвідки полягала утому, що ХАМАС зараз ескалація невигідна, після тертя в останні тижні жителям Гази дали більше дозволів на роботу в Ізраїлі, у Газу зайшов черговий транш катарських грошей і так далі. Отже, (передбачалося, що) їхні поточні вимоги задоволені, воювати вони зараз не будуть, а навчання це просто сезонні навчання, як вже бувало”, – зазначив експерт.

За його словами, безпосередню підготовку до операції розвідка теж не розкрила.

“Тому армія розслабилася, боєготовності на кордоні не було, ХАМАС досяг повної раптовості у нападі і, відповідно, домігся несподіваних навіть для себе успіхів”, – зазначив експерт.

На думку Гендельмана, це вчергове демонструє, що оцінка намірів не повинна повністю замінювати оцінку можливостей, і що підгонка передбачуваних дій противника під концепцію, що йому, на нашу думку, вигідно і невигідно, призводить до катастрофічних наслідків.

Чому ХАМАС зміг прорватися в Ізраїль – думка

Армія Ізраїлю давно деградувала і загрузла у внутрішніх, нерозв’язних проблемах корупційного і внутрішньополітичного характеру. І ці проблеми себе явили у всій трагічній “красі” при вторгненні в країну палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

“Відібються. Але якщо не змінять внутрішню і зовнішню політику, не проведуть жорстку чистку кадрів, – деградація продовжиться”, – упевнений експерт.

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