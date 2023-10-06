Херсон 6 жовтня пережив ще один жахливий ранок. Відео з середмістя після російських обстрілів показали в Херсонській ОВА, передає НСН.

Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії рф житлових кварталів у центральній частині міста. Інформація про постраждалих серед херсонців не надходила, – йдеться у повідомленні ОВА

Тут також зазначають, що ворог посилює обстріли України і, зокрема, Херсонщини. Збільшуються масштаби руйнувань.

Лише за вчора окупанти запустили на область 29 авіабомб. Одна з них зруйнувала приміщення лікарні у Бериславі, знищила дві автівки «швидкої». Травмовані люди. Решта КАБів «прилетіли» по житлових кварталах.

Усього за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Через російську агресію на Херсонщині за добу 2 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.

Херсон 6 жовтня пережив ще один жахливий ранок: фото, відео

Ближче до ранку місто здригнулось від потужних вибухів. Ворог завдав удару по житловим кварталам. Рятувальники провели обстеження та ліквідували загорання, – коментують атаку в ДСНС

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