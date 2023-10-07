Поки в Ізраїлі гинуть люди, росіяни тішаться і глузують (фото)

З Ізраїлю постять дуже жорстокі кадри. Терористи захопили кілька населених пунктів та вбивають усіх поспіль. Однак росіяни і тут відзначились своєю жорстокістю. Про це пише ТСН, передає НСН.

Поки в Ізраїлі гинуть люди, росіяни тішаться і глузують

Журналіст Денис Казанський показав скриншоти висловлювань російських “воєнкорів” та інших представників країни-терористки.

“У російських Z-каналах панує радість і повний захват. Російські шовіністи щасливі…. Класика”, – пише він.

Так званий “воєнкор” Дмитро Стешин пише, що не відчуває до розстріляних жінок і дітей жодної краплі жалю і співчуття. Телеведучий Сергій Мардан пише, що для росії в цій різанині “є користь”, якій “неможливо не порадіти”.

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