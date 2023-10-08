Ізраїль офіційно оголосив війну вперше за 50 років, в аеропортах натовпи людей (відео)

Ізраїль офіційно оголосив війну. Це сталося вперше за 50 років, повідомляє НСН.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 “Алеф”. Це означає офіційне оголошення війни.

За відповідне рішення проголосували напередодні ввечері. Пункт 40 “Алеф” запровадили вперше з Війни Судного дня – тобто з 1973 року, коли Сирія та Єгипет напали на Ізраїль.

В офісі прем’єра повідомили, що вчора ввечері кабінет міністрів безпеки проголосував за те, щоб офіційно перевести Ізраїль у стан війни. Держава може здійснювати “значну військову діяльність”.

Введення пункту 40 “Алеф” фактично означає оголошення війни. Тепер військові Ізраїлю мають право діяти на власний розсуд. Проте вони зобов’язані повідомляти політичному керівництву.

Ізраїль офіційно оголосив війну: яка її мета

Офіційний представник ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль готується покласти край анклаву Газа, взяти його під контроль і знищити всіх терористів на своїй території.

Представник армії оборони Ізраїлю також сказав, що армія готова до того, що насильство пошириться на Західний берег або північний кордон із Ліваном.

Тим часом в аеропорту Бен Гуріон в Ізраїлі багато людей намагаються залишити країну. Водночас відучора частина авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю.

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