Стало відомо, про що домовився Зеленський з президентом Румунії під час зустрічі 10 жовтня. Дану інформацію було озвучено очільником України на спільному брифінгу з румунським президентом Клаусом Йоганнісом у Бухаресті, повідомляють “Європейська правда” та низка інших ЗМІ, передає НСН.

Президент Володимир Зеленський та румунський лідер Клаус Йоганніс підписали домовленості про співробітництво у пріоритетних сферах.

Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії — і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої «формули миру», і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії, — розповів Зеленський

Український президент повідомив, що невдовзі запрацює новий «зерновий коридор» до Румунії через Молдову. За його словами, ця домовленість — один зі стратегічних напрямів співпраці.

Також лідери країн домовилися про подвоєння транзиту до 4 млн тонн сільськогосподарської української продукції через румунські порти.

Крім того, Україна ту Румунія досягли певної згоди про спрощення перетину кордону і відкриття нових пунктів пропуску.

Також президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії розповів, що досягнув домовленості про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання, – заявив Зеленський

Він додав, що поінформував Йоганніса про ситуацію на полі бою та оборонні потреби.

Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, дуже дякую за це, – сказав Зеленський.

У серпні Румунія заявляла, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді глава румунського уряду заявив, що вся логістика для навчань вже підготовлена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії та очікуваним місяцем початку навчань називали серпень.

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