Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США Пенні Пріцкер. Президент України назвав один із важливих кроків економічного відновлення України

Для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків, наголосив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер, однієї із тем було економічне відновлення України.

Про це йдеться на сайті президента, передає НСН.

Зеленський зауважив, що Україна розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо задля економічного відновлення.

Відновлення України: Зеленський назвав один із найважливіших кроків

“Відновлення України попри російську агресію, що триває, є пріоритетом, оскільки дає змогу забезпечувати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави”, – наголосив глава держави

Президент зазначив, що особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи.

“Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури”, – акцентував Зеленський.

Він додав, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

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