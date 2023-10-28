Завершення найбільшої війни в Європі: стартував мирний саміт по Україні на Мальті

28 жовтня стартував мирний саміт по Україні на Мальті. НСН розповість, що про це відомо, про які результати вже можна говорити.

28 жовтня на Мальті стартувала третя зустріч радників з національної безпеки щодо обговорення української формули миру. На ній присутні представники країн Заходу і Глобального Півдня.

До списку учасників зустрічі входять понад 65 держав – суттєво більше, ніж у попередні рази. Серед них країни “Великої сімки”, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн.

Китай не бере участі у зустрічі радників з національної безпеки щодо обговорення української формули миру.

А от Вірменія вперше є учасницею зустрічі з підготовки саміту щодо української “формули миру”.

На зустріч, що проходить на рівні зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки, від Вірменії вирушив секретар Ради безпеки Армен Григорян.

Планується обговорити реалізацію пунктів формули миру Володимира Зеленського. У заході беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з національної безпеки, – окреслив плани голова Офісу Президента України Андрій Єрмак

Країни обговорять реалізацію п’яти пунктів формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених і депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України і світового порядку, додав Єрмак.

Єрмак підкреслив, що завдання були напрацьовані посольствами різних країн та експертами.

Дві попередні зустрічі пройшли у Данії та Саудівській Аравії. Росію не запрошували на жодну з них.

Мирний саміт по Україні на Мальті: про які результати вже можна говорити

Завершуємо першу сесію зустрічі на Мальті. І далі – готуємось до другої, – написав Єрмак сьогодні о 13:44.

За його словами, вже є важливі аргументи та пропозиції. Було багато коментарів, справді жвава дискусія.

Ми націлені на цілком конкретні результати – Глобальний саміт миру лідерів держав. Під час свого виступу на сесії я нагадав, що до розробки плану Формули долучаються дедалі більше держав, що поважають міжнародне право та статут ООН. І рф буде змушена поступитися світовій спільноті. Їй доведеться прийняти наші спільні умови, – розповів Єрмак

Також він нагадав, що за участю Катару, країни, яка бере участь у імплементації низки пунктів Формули миру, Україна зуміла повернути додому чотирьох українських дітей. Ще тисячі лишаються заручниками росії, але цей успіх свідчить: разом ми зможемо. Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, США та інші партнери надали Україні комплекси ППО для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки. Ми дуже вдячні за це.

Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки.

Завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром буде мати величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми подаємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий. Стійкий. Тривалий. Для України. Для світу. Для всіх.. – написав Єрмак

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