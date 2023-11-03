У Білому Домі і Кремлі відреагували на статтю Залужного в The Economist, передає НСН.

Що кажуть у Білому Домі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного виданню The Economist як один із важливих аргументів, що підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Про це він заявив у ході брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, у питанні допомоги Україні США “розвиваються” і “вже еволюціонували” у питанні поставок для Сил оборони озброєнь “так само, як еволюціонувала сама війна”.

“І я підозрюю, що цей процес триватиме”, – заявив Кірбі

Представник Білого дому також наголосив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі із підтримкою України.

Як відреагували на статтю Залужного в The Economist у Кремлі

На статтю Залужного також відреагували у Кремлі. Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не погодився із твердженням про те, що на сьогоднішній день війна зайшла в глухий кут.

“Ні, конфлікт не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані”, – сказав він

Серед іншого речник російського диктатора заявив, що Україні «навіть говорить про якусь перспективу перемоги на полі бою — абсурд».

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