США очікують нових наступів з боку Росії – Кірбі

США очікують нових наступів з боку Росії. Агресор все ще зберігає можливість проводити наступальні операції, попри те, що зазнав значних втрат особового складу та техніки під Авдіївкою.

Про це заявив у четвер, 26 жовтня, під час пресбрифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбзепеки Білого дому Джон Кірбі, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Українська сторона витримала й утримала оборону під час цього наступу, успішно відбивши російські танкові колони, які наступали на Авдіївку», зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що за період від 11 жовтня Росія зазнала суттєвих втрат під час спроби наступу, в тому числі, тисячі людей, щонайменше 125 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки, а також понад один батальйон техніки.

«Ми очікуємо нових атак з боку Росії. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що РФ досі зберігає певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців», сказав Кірбі.

Крім того, Кірбі заявив, що мобілізовані на війну росіяни прибувають на фронт недостатньо навченими і не готові до бойових дій, тому командування російських військ використовує тактику «людських хвиль», кидаючи в бій нових солдат хвилями.

«У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдат, які відмовлялися виконувати накази. Також ми маємо інформацію, що російське командування погрожує розстрілами цілим підрозділам, якщо ті спробують відступити під вогнем української артилерії», зауважив представник Білого дому.

І поки Росія продовжує свої жорстокі атаки, США мають і надалі підтримувати український народ та його оборонний потенціал, наголосив представник Білого дому. У цьому зв’язку він підкреслив важливість для американських законодавців активізувався і ухвалити додатковий запит, який президент Байден вніс до Конгресу минулого тижня.

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