Син Блінкена в образі Зеленського відвідав свято Гелловіну у Білому домі (фото, відео)

Син Блінкена вдягнувся, як Зеленський, а його донька прийшла в кольорах українського прапора на Гелловін у Білому домі.

Про це пише НСН з посиланням на Daily Mail.

У понеділок ввечері, 30 жовтня, у Білому домі напередодні Гелловіну подружжя Байденів зустрілося з дітьми військовослужбовців, політиків, а також з тими, хто навчається в державних школах та живе й найближчих районах.

Зазначимо, що американський лідер був у звичному для себе діловому костюмі, а перша леді Джилл Байден перевтілилась у кішку.

Президент США з першою леді вітали дітей зі святом. До них підійшов, зокрема, син Блінкена. Як відомо, наразі Ентоні Блінкен обіймає посаду голови Державного департаменту США – головного зовнішньополітичного відомства країни.

Його син був одягнутий в світшот та штани кольору хакі. Подібність цього одягу до популярного образу президента України Володимира Зеленського було впізнати не важко. А донька Блінкена прийшла на святкування в кольорах українського прапора.

Син Блінкена в костюмі Зеленського на Гелловін. Відео

Зазначимо, що в такому одязі минулого року голова нашої держави відвідував Сполучені Штати Америки та зустрічався з Джозефом Байденом. Важливо, що тоді це був перший візит Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення.

Гелловін у Білому домі. Фото

Нагадаємо, Гелловін – християнізоване свято, в основі якого лежать традиції кельтів Ірландії та Шотландії. Ймовірно, свій початок воно бере від Савіна – свята, яке відзначали всі народи Британських островів. Його назва походить від слова Samhain, яке означало “кінець літа”.

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