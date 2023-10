Невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну у Флориді – є жертви

В американському штаті Флорида 29 жовтня невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну.

Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN, передає НСН.

У поліції розповіли, що це сталося після 3 години ночі, коли відвідувачі почали розходитися з барів, де святкували Гелловін, і сотні людей перебували на вулицях.

Влада вважає, що вогонь відкрили щонайменше двоє. Унаслідок стрілянини відомо про 2 загиблих і 18 поранених.

На відео видно, як люди в гелловінських костюмах гуляють і розмовляють на вулиці, коли раптом лунають постріли. Люди кидаються тікати, що спричинює тисняву.

FLORIDA 🚨 Chaos ensues as multiple people were shot in a shooting in the Ybor City neighborhood of Tampa. pic.twitter.com/J6HBSKMMVa

— SweetPeaBelle (@SweetPeaBell326) October 29, 2023