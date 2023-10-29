5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ПодіїСША

Невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну у Флориді – є жертви

Журналіст
Невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну у Флориді
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В американському штаті Флорида 29 жовтня невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну.

Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN, передає НСН.

У поліції розповіли, що це сталося після 3 години ночі, коли відвідувачі почали розходитися з барів, де святкували Гелловін, і сотні людей перебували на вулицях.

Влада вважає, що вогонь відкрили щонайменше двоє. Унаслідок стрілянини відомо про 2 загиблих і 18 поранених.

На відео видно, як люди в гелловінських костюмах гуляють і розмовляють на вулиці, коли раптом лунають постріли. Люди кидаються тікати, що спричинює тисняву.

Посадовці розповіли, що все почалося із «заворушення або проблеми між двома угрупованнями». Один чоловік, причетний до інциденту, здався поліції. Детективи зараз його опитують.

Поліціянти відзначили, що в перестрілку між двома угрупованнями були залучені сотні невинних людей, які стояли на шляху між ними.

Раніше ми писали про масову стрілянину в США, коли чоловік вбив щонайменше 22 людей і поранив близько 60. Пізніше його знайшли мертвим.

Ще новини світу: У Мексиці через ураган «Отіс» загинуло 39 осіб: деталі

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×