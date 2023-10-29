У Мексиці через ураган «Отіс» загинуло 39 осіб: деталі

Потужний пʼятибальний ураган “Отіс”, який 25 жовтня налетів на південь Мексики, зруйнував майже усі будівлі в курортному місті Акапулько. Про це повідомляє BBC, передає НСН.

Ураган «Отіс»

Ураган “Отіс” має найвищий рівень небезпеки. У місті пошкоджено 200 тисяч будівель і майже відсутній мобільний зв’язок. На дорогах, вулицях та тротуарах – понівечені автівки, лодки та яхти. Прибережна частина міста досі затоплена, або у смітті. Уся гавань міста у затоплених суднах.

Влада країни наразі займається ліквідацією наслідків. До міста передають гуманітарну допомогу, зокрема питну воду і харчі. Рятувальники шукають тіла загиблих, зокрема в океані. Станом на вечір 28 жовтня відомо про 39 загиблих.

Збитки вже оцінюють у $15 млрд, а експерти кажуть, що на відбудову міста знадобляться роки.

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