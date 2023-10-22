5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаЕкономікаПолітика

США можуть надати Україні понад 60 млрд доларів – на що підуть гроші

Журналіст
США можуть надати Україні понад 60 млрд доларів
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

США можуть надати Україні понад 60 млрд доларів допомоги, яку 20 жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу.

Більша частина коштів піде на оборонку, повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає НСН.

Дипломатка наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації. Тому аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Загалом Байден запросив у Конгресу 105 млрд доларів. З них, за словами Маркарової, Україна може отримати 61,4 млрд доларів.

Куди підуть ці кошти:

  • оборонні видатки – 46,1 млрд доларів, з яких 30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.
  • 18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;
  • 12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;
  • 1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
  • 14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.
  • 11,8 млрд – для надання прямої бюджетної підтримки Україні.
  • 2,2 млрд – для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від війни;
  • 360 млн – Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
  • 100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;
  • 149,5 млн – допомога у сфері ядерної безпеки (Міненерго США);
  • 481 млн – на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, США хочуть виділити частину грошей на гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим регіонам (розподіл по країнах ще не завершили):

  • 3,5 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США;
  • 5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім просить 105 млрд доларів.

Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США повинні підтримувати Україні та Ізраїль.

Варто зазначити, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев’ять сенаторів-республіканців надіслали листа у Сенат, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

Ще новини України і світу: Тортури, депортації, ґвалтування жінок віком від 16 до 83 років – новий звіт ООН про злочини росії в Україні

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×