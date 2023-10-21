Тортури, депортації, ґвалтування жінок віком від 16 до 83 років – новий звіт ООН про злочини росії в Україні

Оприлюднено новий звіт ООН про воєнні злочини росії в Україні. У ньому описуються страшні події, які відбувалися на тимчасово окупованих територіях, передає НСН.

Російська армія вчиняла воєнні злочини у вигляді тортур, зґвалтувань та інших форм сексуального насильства, а також депортації дітей до Російської Федерації, йдеться у прес-релізі ООН. Нові дані були зібрані в ході розслідування незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Комісія зібрала нові свідчення злочинів російських військових у Херсонській та Запорізькій областях. Вони «показують систематичність тортур у районах, які перебувають під контролем російської влади», йдеться у прес-релізі.

Зокрема, автори доповіді розповідають про 75-річну жінку на Херсонщині, яка зазнала нападу російського солдата. Повідомляється, що він бив її по обличчю, грудях та ребрах і душив її під час допиту. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, порізав живіт невеликим гострим предметом і кілька разів зґвалтував.

Задокументовані комісією випадки зґвалтування сталися в період із березня 2022 року до липня 2022 року в основному, коли військові ходили будинками в невеликих селах окупованої Херсонської області. Деякі із злочинів сталися у слідчих ізоляторах, які перебували у віданні російської влади. У розслідуваних випадках жертвами зґвалтування стала дівчина 16 років та жінки віком від 19 до 83 років.

Зазначається, що у доповіді згадані й три випадки, коли українська влада вчинила порушення прав людини щодо осіб, яких вони звинуватили у співпраці з російськими військовими.

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