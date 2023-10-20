Байден запросив у Конгресу понад $60 млрд для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад 100 мільярдів доларів, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомив Білий дім 20 жовтня, передає НСН.

Як зазначають Insider та Reuters, адміністрація Байдена просить схвалити виділення:

$61,4 млрд для України;

$14,3 млрд для Ізраїлю;

$9,15 млрд на гуманітарну допомогу для цих двох країн, а також Сектору Гази;

$13,6 млрд доларів на охорону кордонів США для боротьби з великою кількістю іммігрантів з Латинської Америки та Карибського басейну, а також на протидію торгівлі фентанілом;

$4 млрд військової допомоги та державного фінансування, призначених для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни. А ще — на підтримку українських біженців у США.

Крім того, у Білому домі, після терористичної атаки ХАМАС, Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю.

Новий запит дозволить надавати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та підтримувати ізраїльські зусилля зі звільнення заручників.

Що передувало?

Ввечері 19 жовтня Байден звернувся до американців з проханням підтримати Україну у війні з росією та Ізраїль у відбитті нападу ХАМАС.

Байден назвав цей момент в історії переломним — «битвою між світовими демократіями та автократіями». Він порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 місяцями війни в Україні. Президент звинуватив ХАМАС і главу рф володимира путіна в бажанні повністю знищити сусідню демократію, але зазначив, що вони «представляють різні загрози».

Американський лідер наголосив, що підтримка України та Ізраїлю є «життєво важливою для національної безпеки Америки». І попередив, що супротивники та конкуренти США «спостерігають».

Відзначається, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев’ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

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