Перші удари ЗСУ ракетами ATACMS – британська розвідка оцінила наслідки для окупантів

ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську. Які це матиме наслідки для російських окупантів, розповіли в розвідці Великої Британії.

Україна вперше застосувала надані США ракети ATACMS для ударів по аеродромах у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську. Ймовірно, ці атаки повпливають на здатність країни-агресорки росії як захищатися, так і наступати на фронті.

Як передає НСН, про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Попри те, що масштаби втрат рф поки не підтверджені, були знищені дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять – у Луганську. Через “вкрай погану” підтримку літаків, росія змушена більше покладатися на вертольоти для боротьби з українським наступом”, йдеться в повідомленні.

У звіті зазначається, що аеродром Бердянськ використовується росією у якості основної оперативної бази на півдні України, яка надавала російським окупантам як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну та оборонну спроможність. Тож втрата вертольотів вплине на здатність росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

Розвідники переконані, що компенсувати знищення авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі. Також втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну.

“Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги”, йдеться у звіті.

Удари по аеродромах в Луганську і Бердянську

Вночі проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Речник ПС Юрій Ігнат каже, що на таких летовищах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення, а тому ці удари дуже важливі.

Атака українських військ на летовища стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Загарбники стверджували, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS.

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