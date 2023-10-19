Як виглядає Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ATACMS – супутникові фото

У мережі з’явилися супутникові знімки того, як виглядає окупований Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ЗСУ ракетами ATACMS.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Схеми».

Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією. «Схеми» публікують знімок за 18 жовтня, на якому видно обгорілі сліди та руйнування російської техніки.

Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п’ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Amid the predominant public focus on the successful ATACMS strike at Berdyansk airfield, our team has also assembled a comprehensive report on the outcomes of a similar strike at Luhansk airport, where numerous Russian attack and transport helicopters are stationed.

🧵Thread: pic.twitter.com/r3xTHSl0DZ — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023

Зазначається, що ступінь пошкодження кожного літака оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Однак навряд всі літаки у льотному стані.

Також на знімку помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, вчора у мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS.

Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Ще новини України і світу: Партизани проникли на аеродром під Нижнім Новгородом – що вдалося дізнатись (фото)