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Тег:
ВійнаЛуганськ

Як виглядає Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ATACMS – супутникові фото

Журналіст
Як виглядає Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ATACMS супутникові фото
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У мережі з’явилися супутникові знімки того, як виглядає окупований Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ЗСУ ракетами ATACMS.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Схеми».

Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією. «Схеми» публікують знімок за 18 жовтня, на якому видно обгорілі сліди та руйнування російської техніки.

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Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п’ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Зазначається, що ступінь пошкодження кожного літака оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Однак навряд всі літаки у льотному стані.

Також на знімку помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, вчора у мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS.

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Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

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