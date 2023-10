Як виглядає Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ATACMS – супутникові фото

У мережі з’явилися супутникові знімки того, як виглядає окупований Міжнародний аеропорт «Луганськ» після удару ЗСУ ракетами ATACMS.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Схеми».

Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією. «Схеми» публікують знімок за 18 жовтня, на якому видно обгорілі сліди та руйнування російської техніки.

Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п’ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Amid the predominant public focus on the successful ATACMS strike at Berdyansk airfield, our team has also assembled a comprehensive report on the outcomes of a similar strike at Luhansk airport, where numerous Russian attack and transport helicopters are stationed.

🧵Thread: pic.twitter.com/r3xTHSl0DZ

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023