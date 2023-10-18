Росіяни в паніці: як діятиме армія РФ після атаки ATACMS – ISW

Україна вперше успішно застосувала ракети ATACMS по аеродромам армії РФ. Це дуже налякало російське командування. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Росіяни в паніці: як діятиме армія РФ після атаки ATACMS

“Удари ракетами ATACMS по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту”, — повідомили аналітики Інституту.

Попередні супутникові знімки аеродрому Бердянськ показали, що російські війська розосередили літаки по аеродрому, а українські війська, ймовірно, змогли завдати ударів лише по окремих літаках раніше наявними ракетами великої дальності.

Озброєна касетними боєприпасами версія ракет великої дальності ATACMS дозволить українським силам завдавати удари по російських аеродромах, які можуть більш широко знищувати російські літаки та інші засоби.

“Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій”, — говориться у повідомленні.

Загроза для військових складів РФ

Прибуття ракет великої дальності ATACMS також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

“ATACMS, ймовірно, поставить перед російськими силами новий виклик. Тепер російські сили можуть або зосередитися на укріпленні існуючих складів, або створити ще більш розосереджену і, отже, надмірно розширену систему логістики боєприпасів”, — вважають аналітики.

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