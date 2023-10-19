Партизани проникли на аеродром під Нижнім Новгородом – що вдалося дізнатись (фото)

Представники українських сил спротиву проникли на аеродром під Нижнім Новгородом, де розміщені бойові винищувачі рф.

Про це повідомляє НСН з посиланням на кримський партизанський рух “АТЕШ“.

За даними інформаторів підпільників, на цей аеродром російські окупанти передислокували винищувачі подалі від кордону України “для їхнього заощадження”.

Крім того, деякі бойові літаки стоять на ремонті.

“Наш агент провів детальну розвідку аеродрому заводу “Сокіл”, що знаходиться біля селища Восток. Ми розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи знаходяться на аеродромі”, йдеться у повідомленні.

Також були представлені точні координати об’єкта: 56.323425, 43.8075062.

У русі “АТЕШ” наголошують, що переміщення російських літаків подалі від українських кордонів не врятує ворожу авіацію.

Партизани проникли на аеродром під Нижнім Новгородом. Фото

Підпільники показали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі.

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