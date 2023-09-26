Кидають техніку, вивозять сім’ї, перейшли на «удальонку» – що відбувається в Криму, розповіли партизани

Партизани з руху «АТЕШ» розповіли, що відбувається в Криму зараз, коли удари по окупантах на українському півострові почастішали, і ЗСУ нищать важливі об’єкти один за одним. Інформація оприлюднена у Телегра-каналі «АТЕШ», передає НСН.

Що відбувається в Криму

Кидають техніку серед вулиці через проблеми з паливом

Окупанти мають проблеми з паливом у Криму – кажуть партизани.

Вони наводять у якості прикладу населений пункт Червоногвардійське, де було помічено залишений без нагляду військовий транспорт.

Ми не вперше фіксуємо такі випадки. Це відбувається через значні проблеми з паливом у Криму. Техніка не доїжджає до свого пункту призначення та окупанти змушено залишають її на вулицях міста, – розповідають партизани

Це грає нам на руку і дає можливість діяти просто у них по носу. Ця техніка вже не зможе брати участь у війні! – кажуть представники «АТЕШ», маючи на увазі техніку, що на фото

Перейшли на «удальонку» і вивозять сім’ї

Тим часом так звана «рада міністрів Криму» переведена на віддалену роботу.

Наші джерела із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації передають інформацію, що 95% співробітників «совміну» Криму у Сімферополі переведено на віддалену роботу. Це стосується й багатьох інших органів окупаційної адміністрації біля півострова, – пишуть партизани

За їх словами, окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Тому багато хто із них уже вивозить свої сім’ї за межі Криму.

Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв. Удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не покине українську територію. ‘АТЕШ’ цьому сприяє всіма можливими методами, – йдеться у повідомленні «АТЕШ».

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