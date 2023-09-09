На Херсонщині партизани підірвали авто з окупантами, які перевозили виборчі бюлетені (фото)

На Херсонщині партизани підірвали авто з окупантами, які перевозили виборчі бюлетені. Подія сталася у Новій Каховці. Про неї повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації.

Відомо, що підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони бюлетенів та дільниць на псевдовиборах. Внаслідок підриву один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

На Херсонщині партизани підірвали авто з окупантами: фото

У ЦНС нагадують, що ворог готується до проведення мобілізації на ТОТ півдня й вже створив мережу військкоматів на захоплених землях, але ця репресивна структура немає даних. Відтак ворог використовує “вибори”, аби оновити інформацію про чоловіче населення регіону.

Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права й винні в цьому злочині особи нестимуть відповідальність, – йдеться у повідомленні

Центр національного спротиву наголошує, що якщо ви маєте інформацію про місця перебування представників російських окупаційних військ, ви можете абсолютно безпечно повідомити інформацію через чат-бот.

Ще новини України: