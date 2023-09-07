В Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками, які катували українців (відео)

В Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками, які катували українців, а також з російськими військовими. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов і оприлюднив відео моменту вибуху, передає НСН.

За словами Бутусова, один працівник Федеральної служби безпеки помер на місці. Четверо інших загарбників отримали поранення.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху один фсбшник задвохсотився відразу. Другий – по ки що в реанімації у важкому стані. Троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені – повідомив журналіст.

Він додав, що підірвані ФСБівці “працювали” в окупованому Скадовську, тоді як в Олешки навідувалися “для фільтраційних заходів та щоб катувати українців”.

В Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками: відео

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