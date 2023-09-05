На окупованій Луганщині підірвали «голову митниці» «ЛНР» Юрія Афанасьєвського

На окупованій Луганщині працівники Служби безпеки України підірвали так званого «очільника митниці» «ЛНР» Юрія Афанасьєвського. Наразі він перебуває у реанімації.

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підірвали Афанасьєвського у власному помешканні. Він дістав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Він є генерал-майором, агентом центрального апарату ФСБ та «фінансистом» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Афанасьєвський «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На цього накладені персональні санкції ЄС, Великї Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

До 2008 року Юрій Миколайович Афанасьєвський був суддею Краснодонського міськрайонного суду Луганської області.

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