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Партизани з «АТЕШ» підірвали штаб “Єдиної росії” у Новій Каховці (фото, відео)

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Партизани з «АТЕШ» підірвали штаб "Єдиної росії" у Новій Каховці (фото, відео)
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Партизани з «АТЕШ» підірвали штаб “Єдиної росії” у Новій Каховці. Про це вони повідомили у своєму Телеграм-каналі, передає НСН. Також про подію інформує “Маріуполь. Спротив”.

29 серпня о 21:00 агент руху «АТЕШ» підірвав передвиборний штаб «єдиної росії» в Новій Каховці за адресою вулиця Першотравнева 14. Також було знищено 3 військовослужбовці ВС РФ, які відповідали за охорону цього об’єкту, – йдеться у повідомленні «АТЕШ»

Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до псевдовиборів, призначених на 8-10 вересня.

Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території! – кажуть партизани

Також вони обіцяють продовжити боротьбу, доки останній окупант не залишить територію України.

“Вчора у  21:00 в Новой Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб “Єдиної росії” на вул. Першотравнева, 14. Також було знищено три військовослужбовці ВС РФ, які відповідали за охорону цього об’єкту”, – йдеться в повідомленні.

Партизани оприлюднили фото з місця події. Також у мережі з’явилися відео наслідків вибуху.

Партизани з «АТЕШ» підірвали штаб “Єдиної росії” у Новій Каховці: фото, відео

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