В ніч на 30 серпня палала Росія: наслідки наймасштабнішої атаки БПЛА (фото, відео)

В ніч на 30 серпня палала Росія. Вперше за час повномасштабної війни в Україні країна-агресорка зазнала такого потужного удару одразу по низці областей. Російські пабліки буквально лопалися від відео і фото наслідків прильотів. НСН розповість, що відомо про атаки на росію на даний момент.

Цієї ночі завдано ударів БПЛА в Московській, Орловській, Брянській (тричі), Рязанській, Тульській, Калузькій та Псковській областях. Крім цього, окупований росіянами Севастополь та бухта були атаковані морськими дронами.

Як у ніч на 30 серпня палала Росія: все, що відомо, відео

Удар по аеродрому у Пскові і військових базах

Удар по аеродрому у Пскові розпочав цю феєричну ніч. У мережі повно відео пожежі на летовищі. Спочатку повідомлялося про два пошкоджених військово-транспортних літака Іл-76, згодом кількість зросла до 4-х, а на ранок вже пишуть про п’ять повітряних суден, що стали жертвою «бавовни». Постраждав ще й Ту-22 (модифікація не уточнюється). Також атакою безпілотників знищено паливозаправний комплекс.

Для ліквідації масштабної пожежі задіяли 21 одиницю техніки та 65 осіб.

Повітряний простір над Псковом і областю обмежений для прольотів літаків, аеропорт Пскова 30 серпня не працюватиме.

У Пскові удару завдано й по розташуванню Другої бригади спецназу ГРУ. Там було чутно вибухи. Усіх силовиків міста підняли на ноги.

Крім того, зафіксовано влучення по Черехінській військовій базі. Про наслідки прильоту інформації наразі немає. Як зазначають у мережі, Черехінська військова база є місцем дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку, який брав участь у воєнних злочинах у Бучі.

За деякими даними, БПЛА в Пскові також вразив склад озброєнь в/ч 64 044. Там була пожежа. Територію частини та аеродром оточили бійці ОМОН. У місті було оголошено план Едельвейс.

Ось так ворожа ППО намагалася збивати дрони над Псковом.

Але щось не вийшло.

Горять літаки у Пскові.

БПЛА у центральній Росії

За інформацією Міноборони, сили ППО збили три українські безпілотники над Брянською областю. А от очевидці зафіксували на відео момент падіння БПЛА у Брянську – повідомляється, що впав він на завод ‘Кремній ЕЛ’ – найбільше підприємство з випуску мікроелектроніки.

Ще трохи відео з Брянської області.

За інформацією губернатора Андрія Кличкова, над Орловською областю було збили два безпілотники.

Міноборони РФ заявило, що два українські безпілотники збили в Рязанській області.

Також міноборони РФ повідомило про збитий БПЛА у Калузької області.

За офіційними даними, один безпілотник, що прямував до Москви, був пригнічений над територією Рузького району Московської області.

Ось фото з місця падіння безпілотника в Підмосков’ї. За даними ЗМІ, близько 4 години ранку дрон-камікадзе був пригнічений силами РЕБ, внаслідок чого втратив управління і врізався в дерево в селі Лукіно, після чого вибухнув. Внаслідок вибуху в найближчих будинках вибило вікна та було пошкоджено паркан.

А на відео нижче – Тула.

Аеропорти Москви були закриті на прийом та виліт літаків.

Атака морських безпілотників в окупованому Севастополі

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотних апаратів біля центральної бухти Севастополя. Через годину він повідомив, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення закінчили роботу в акваторії, поки точної інформації про кількість і тип знищених цілей немає.

Раніше ми писали: Треш-вісті з боліт 29 серпня: хотів політати на «Ниві», атака на аеродром у Пскові, впав вертоліт ФСБ (відео)

Наш Телеграм