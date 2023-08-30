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Росія
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Треш-вісті з боліт 29 серпня: хотів політати на «Ниві», атака на аеродром у Пскові, впав вертоліт ФСБ (відео)

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Треш-вісті з боліт 29 серпня: хотів політати на «Ниві», атака на аеропорт у Пскові, впав вертоліт ФСБ, (відео)
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Треш-вісті з боліт 29 серпня просто вражають своєю кількістю і різноманіттям. Таке враження, що Московія вирішила позмагатися сама із собою. Тут щодня веселіше. Божа кара продовжує падати на голови болотян у вигляді вогню, води і безпілотників. Ну, а самі вони теж просто вискакують із штанів, аби зробити свою реальність ще більш «цікавою». Журналісти НСН знову підготували підбірку для нашої постійної рубрики.

Треш-вісті з боліт 29 серпня

Таємно закопали Пригожина

Терориста-вагнерівця Євгена Пригожина закопали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі.

«Прощання відбулося у закритому форматі. Бажаючі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар», – повідомила прес-служба ватажка ПВК

Інформація про прощання з Пригожиним до останнього залишалася засекреченою — на різних кладовищах міста помічали ознаки підготовки до похорону.

Крім родичів, на кладовищі були присутні лише найближчі друзі Пригожина. Таку секретність пояснили нібито бажанням родичів, а там хто його знає.

пригожин

Сьогодні ж на Північному цвинтарі попрощалися з іншим терористом – Валерієм Чекаловим, який очолював пов’язані з Пригожиним компанії та також згорів у літаку разом із компанією.

Ще один терорист поки що просто сидить

Суд визнав законним арешт терориста Стрєлкова у справі про заклики до екстремізму.

Впав і розбився гелікоптер з ФСБ-шниками

У Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8. У ньому було три особи – усі загинули. Гелікоптер належав ФСБ.

Атаки продовжуються

Атаки різних регіонів на болотах продовжується. Сьогодні танцювала під вибухи і підспівувала сирені Брянщина. А саме селище Климове.

Спочатку повідомили про загиблу дитину і ще п’ять осіб. Але потім з’ясувалося, що дівчинка жива, а загиблих двоє. Тут можна було б і поспівчувати, але ж… В Україні щодня гинуть люди, а «прастиє расіянє» спонсорують війну своїми податками і радіють смертям українців.

Крім цього обстрілу на Брянщині був ще один. А також повідомляють про атаку безпілотників у Тульській області.

І от вже під саму “завісу” цього прекрасного дня повідомили про жирну “бавовну” у Пскові.

За попередніми даними, була атакована територія аеродрому. За словами окупантів, прилетіло близько 20 дронів, і нібито постраждали чотири літаки Іл-76. Інформація уточнюється. Більше даних буде пізніше.

А поки що момент прильоту і потужна пожежа на відео.

 

 

І гарна фоточка.

псков

Горіла-палала Москва

У столиці Московії гарно палала площа трьох вокзалів. А точніше, якийсь склад на цій площі.

 

І Геленджик не відстає

Велика лісова пожежа буяє у Геленджику: площа – 1,5 гектара, до гасіння залучили вертоліт.

Підпалювачі не сплять

Расіянці і самі стараються, щоб у них було багато «красівого». Так, наприклад, невідомий підпалив судову дільницю у Москві. Для цього він серед ночі проніс до одного з кабінетів пляшку з ґнотом.

підпалювач

А біля військкомату в Уфі затримали потенційного палія. На жаль, він не встиг завершити справу. Він прийшов до збірного пункту з п’ятилітровою каністрою бензину та сірниками, але побачив поліцейських і спробував втекти. Невдаху пов’язали.

Помор’є тоне

А от Помор’є знову заливає: через зливи від ‘великої землі’ виявилися відрізані три села. Ще раз – привіт вам від мешканців Херсонської області.

Поліцейський здав сечу замість депутата-убивці

Депутат із «Єдиної Росії» 73-річний Анатолій Шабанов на смерть збив пенсіонерку у Воронезькій області.

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Щоб уникнути покарання, аналізи за нього здав поліцейський, який оформляв ДТП. Така ось цікава історія. Сама ДТП сталася ще у травні, а про махінації з сечею стало відомо тільки зараз.

Син президента ПАР влаштував дебош у Кисловодську

Тим часом повним ходом розвивається російсько-африканська дружба. І «новиє руськіє» вже поводяться як і старі.  Син президента Центральноафриканської республіки влаштував бешкет у Кисловодську, бо сильно не хотів до Москви.

До Кисловодська син президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери (на фото) Еваріст Туадера приїхав два тижні тому на реабілітацію. Хлопця супроводжувала невелика делегація, а також спеціально найнята психолог та терапевт. Однак Еваріст не хотів «реабілітуватися» і більшу частину часу проводив у розвагах та приємній метушні.

28 серпня Еваріст мав полетіти до Москви, але в останній момент зник: син президента зміг вислизнути від групи супроводжуючих, яка чекала на нього біля готелю «Азімут» і не вчасно відволіклася. Туадера спустився, вийшов у двір із валізою і просто пішов.

Разом із супроводжуючою хлопець поїхав на кисловодський вокзал. Дівчина спробувала його умовити, але син президента виявився не з тих, хто любить слухати повчання, — Туадера розлютився і вдарив дівчину. Вона ж, злякавшись, викликала швидку. Потім приїхала поліція. Втім, писати заяву на африканця королівської крові постраждала не стала. А ось Еваристу все-таки вдалося відправити до Москви, де його передали співробітникам посольства ЦАР.

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Хотів політати на «Ниві»

У Північній Осетії каскадер на прізвище Чеботарьов намагався перестрибнути на «Ниві» з одного даху на інший. У результаті він упав з висоти 4 поверхового будинку. Чеботарьов вижив, але отримав травми. Нині він у лікарні.

Ведмідь із бідоном на голові

Від життя поруч із такими сусідами божеволіють вже і тварини. Ведмідь із бідоном на голові викликав переполох у Примор’ї. Він бігає дорогами та околицями села Барабаш. За словами місцевих, клишоногий бродить околицями і вибігає до доріг ще з минулого тижня — ось тільки всі бояться наблизитися до нього, аби допомогти. Ну, звісно – це тільки вбивати беззбройних українців вони сміливі…

Замотали собаку скотчем і моляться

А це історія про руське православіє головного мозку і таку ж руську «любов» до тварин.

У Підмосков’ї дві жінки (якщо їх можна так назвати) скрутили собаку, замотали їй лапи та морду скотчем і почали ходити навколо неї з хрестом. Місцеві жителі вважають, що тварину хочуть вбити. Пес жив на пілорамі в Наро-Фомінську, був добрим і нікого не чіпав. Нещодавно його вирішили викрасти, причому в дуже дивний спосіб — жінка Олена разом із сусідкою пов’язали податливого пса скотчем і почали ходити навколо нього з хрестом. Нібито у тварини вселився демон і собака краде кіз. Хоча за словами очевидців, кіз вона вбила сама (у неї в ставку знайшли два трупи тварин), а ще є відео, де «віруюча» облила кішку окропом і обрила наголо.

Волгоградський герасім

І ще один вихованець вєлікої  руської культури засвітився у Волгограді. Тут московит просто вистрілив у морду собаці з пістолета. Його дії потрапили на відео. На виході з приміщення ця двонога істота покликала до себе двох собак і вистрілила одному псу просто в морду, після чого спокійно пішла. Така вона – загадкова російська душа.

 

Не перемикайтеся – далі буде. Залишайтеся з нами.

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