Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах надається в рамках відповідного проєкту від благодійної організації Карітас . Розповідаємо, хто та як може отримати таку допомогу.

Грошова допомога на оренду житла – хто може отримати і як

Грошова допомога на оренду житла для ВПО, що мешкають в м .Кривий Ріг, Криворізькому та Нікопольському районах видається строком на 6 місяців.

Ця допомога розрахована для новоприбулих ВПО або ВПО, які проживають в колективних центрах.

Критерії отримання:

Одинокі матері/батьки/опікуни неповнолітніх

Вагітні, або мами що виховують дітей до 3 років

Домогосподарства з трьома та більше дітьми до 18 років;

Особи з інвалідністю

Як отримати:

Деталі і консультації спеціаліста за телефоном: (067) 280-94-59

Пн-Пт з 10.00 до 16.00

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