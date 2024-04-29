Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах надається в рамках відповідного проєкту від благодійної організації Карітас. Розповідаємо, хто та як може отримати таку допомогу.
Грошова допомога на оренду житла – хто може отримати і як
Грошова допомога на оренду житла для ВПО, що мешкають в м .Кривий Ріг, Криворізькому та Нікопольському районах видається строком на 6 місяців.
Ця допомога розрахована для новоприбулих ВПО або ВПО, які проживають в колективних центрах.
Критерії отримання:
- Одинокі матері/батьки/опікуни неповнолітніх
- Вагітні, або мами що виховують дітей до 3 років
- Домогосподарства з трьома та більше дітьми до 18 років;
- Особи з інвалідністю
Як отримати:
- Деталі і консультації спеціаліста за телефоном: (067) 280-94-59
- Пн-Пт з 10.00 до 16.00
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