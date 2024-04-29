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Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах

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Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах надається в рамках відповідного проєкту від благодійної організації Карітас. Розповідаємо, хто та як може отримати таку допомогу.

Грошова допомога на оренду житла – хто може отримати і як

Грошова допомога на оренду житла для ВПО, що мешкають в м .Кривий Ріг, Криворізькому та Нікопольському районах видається строком на 6 місяців.

Ця допомога розрахована для новоприбулих ВПО або ВПО, які проживають в колективних центрах.

Критерії отримання:

  • Одинокі матері/батьки/опікуни неповнолітніх
  • Вагітні, або мами що виховують дітей до 3 років
  • Домогосподарства з трьома та більше дітьми до 18 років;
  • Особи з інвалідністю

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах

Як отримати:

  • Деталі і консультації спеціаліста за телефоном: (067) 280-94-59
  • Пн-Пт з 10.00 до 16.00

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Нікопольському та Криворізькому районах

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