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Тег:
ВійнаКрим

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» – АТЕШ (фото)

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Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ
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Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1». Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, який слідкує за переміщенням цієї техніки на півострові, передає НСН.

Зазначається, що один з агентів руху  зафіксував розвантаження 9К55 ‘Град-1’ з вантажних вагонів відкритого типу на залізничній станції ‘Євпаторія-товарна’. Пізніше було зафіксовано підготовку до транспортування реактивних систем до лінії фронту.

Усього їх було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів, російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства «Град». Усе це свідчить про нездатність російського ВПК вести тривалі бойові дії, – йдеться у повідомленні АТЕШ

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1»: фото

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

Окупанти завезли в Крим рідкісні «Град-1» - АТЕШ (фото)

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