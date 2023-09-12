У Криму, зокрема в Євпаторії, російські окупаційні війська почали знімати свою символіку з місцевих військоматів. Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ” в Телеграмі, передає НСН .

У Криму рашисти знімають символіку з військоматів

“Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення розпочне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати”, — висунули версію партизани.

Іншим можливим варіантом, на думку представників “Атеш” – є підготовка так званого “жесту доброї волі”.

“Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Чи ми спостерігаємо підготовку до чергового жесту “доброї волі”, – заявили партизани.

Раніше в інтерв’ю для видання The Economist президент Володимир Зеленський заявив, що для України важливі навіть невеликі зрушення на полі бою. На його думку, українським силам необхідно чинити тиск на російські окупаційні війська на півдні, що змусить їх покинути цей регіон та інші напрямки фронту.

Тим часом радник президента Михайло Подоляк зазначає, що кількість спецоперацій в тимчасово окупованому Криму буде тільки збільшуватися. Це пов’язано з тим, що росіяни, які проживають на півострові, будуть панікувати і намагатися самостійно покинути територію.

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