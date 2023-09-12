Російський диктатор владімір путін погрожує атакувати українські АЕС. Він вигадав чергову маячню, що нібито “українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС у рф”, тому, за його словами, має бути “дзеркальна відповідь”.

Як повідомляє НСН, про це пишуть російські пропагандисти, цитуючи виступ путіна на економічному форумі у Владивостоці 12 вересня.

Путін погрожує атакувати українські АЕС

“Зовсім недавно внаслідок бойових зіткнень на нашій території федеральна служба безпеки захопила невідомих людей, кілька осіб було знищено, решту взяли в полон. З’ясувалося, що це диверсійна група українських спецслужб. Завдання у них було – завдати шкоди одній із наших атомних електростанцій, підірвати лінію високовольтних електропередач із метою порушити діяльність енергетичної установки зрештою. Це не перша така спроба”, марить очільник кремля.

Звичайно, він не міг не вплутати у свою фейкову історію спецслужби Заходу та США.

“На допиті вони показали, що готувались під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють, з чим вони грають чи ні? Вони нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об’єктах, електростанціях? Припускаю, що британські спецслужби діють за вказівкою американців”, здивовано запитав путін.

Маячня путіна про український контрнаступ

Також путін заявив, що начебто Україна під час контрнаступу втратила “пів тисячі танків та 18 тисяч бронемашин”.

Очільник кремля назвав такі цифри озброєння, про які Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки. Він заявив, що під час наступальної операції армії України нібито втратила “71 тисячу осіб, 543 танки і близько 18 тисяч бронемашин”.

Окрім того, він взявся виправдовуватися, що нібито касетні боєприпаси, передані США, жодним чином не вплинули на театр дій на фронті.

Також путін впевнений, що постачання винищувачів F-16 також ніяк не вплинуть на поле бою.

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