«Вонючій случай» що трапилось з російським літаком, який вимушено сів у полі, і до чого тут санкції

12 вересня з російським літаком поблизу Новосибірська трапилася надзвичайна ситуація. Літак, на борту якого було більше півтори сотні пасажирів, здійснив екстрену посадку в полі, передає НСН.

Зранку 12 вересня пасажирський літак «Уральських авіаліній» Airbus A320, що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі під Новосибірськом. Попередньо, відмовила гідросистема. В Airbus раніше казали, що не підтримують контакти з російськими авіакомпаніями, тому в росіян почалися труднощі з підтримкою польотів літаків.

На борту було 167 людей, серед яких 23 дитини та 6 членів екіпажу. Як стверджує пропагандистське агентство ТАСС, фюзеляж літака не зруйнований, а всі пасажири евакуювалися з нього самостійно по трапах.

Російський літак сів у полі. Відео

24 канал опублікував записи переговорів пілота повітряного судна, які злили росЗМІ. На них пілот консультувався з оператором перед тим, як піти на посадку у полі під Новосибірськом.

Оператор перепитав, чи була відмова гідравлічної системи? На що пілот попрохав його не відволікати. Після чого пілотові пообіцяли уточнити схему заходу до Новосибірська.

Ось уривок розмови:

– … пілот 1383, підхід;

– Смуги ми не зможемо звільнити, у нас передня стійка некерована буде;

– Пілот 1383, зрозумів. Повідомимо Новосибірську, забезпечать вам посадку;

– Сергію, що серйозно?

– Так гідравліка витекла повністю;

– Вонючій случай;

– 1383 Ваше місце для контролю азимут 165, відстань 146 кілометрів після центрального… і працюйте Новосибірськ контроль 132 кома 5;

– 132,5 дякую, до побачення;

– Усього вам доброго;

– Сергію, удачі;

– Спасибі.

Як пише ТАСС, раніше пасажирський літак, що летів із Сочі до Омська, не виконав посадку в аеропорту призначення і подав сигнал тривоги, після чого зник з радарів. Борт відправили на запасний аеродром до Новосибірська з технічних причин, але й туди долетіти він не зміг.

До чого тут західні санкції?

Попри санкції та дефіцит запчастин, російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing, пише Громадське.

Лізингові компанії припинили надавати запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям у росії.

В Airbus наголошували, що компанія більше не підтримує контакти з російськими авіакомпаніями. Водночас Airbus відомо про труднощі з підтримкою польотів літаків, оскільки росіянам важко замінити відсутні компоненти.

Як писав Bloobmerg, більшість західних літаків продовжують літати в росії, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності. Щоби продовжувати роботу, російські авіаперевізники закуповують запчастини з «дружніх» країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший.

Тим часом літак Airbus A320 планують розпиляти. Власне, зазначають, що транспортувати його неможливо. Саме тому його змушені будуть буквально знищити. Такий сценарій уже переживав Airbus А321, який чотири роки тому сів у кукурудзяному полі під Москвою.

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