Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна в ніч на 5 вересня – ЗМІ (відео)

Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна в ніч на 5 вересня у Росії. Про це повідомляє видання The Moscow Times, передає НСН.

Видання зазначає, що момент знищення дрона над Завидово у Тверській області, де розташована резиденція Путіна, потрапив на відео.

Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна: відео

Атаки в інших регіонах

Також дрони прилетіли до Підмосков’я – уламки впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі. Під час пожежі було кілька сильних вибухів.

Зазначається, крім того, що вночі російська ППО нібито знищила безпілотники в Калузької області та в Істринському районі Підмосков’я, які намагалися атакувати Москву. Про таке повідомив мер Москви Сергій Собянін.

В аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво вже традиційно було оголошено план Килим. За даними «Яндекса», було затримано 40 рейсів: 23 у Внуково, 2 у Домодєдово, 15 у Шереметьєво. Ще два рейси скасовано у Внуково.

Зазначимо, що атаки дронів на Росію вже стали звичайним явищем. Особливо багато їх було у серпні.

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