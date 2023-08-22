Вночі безпілотники атакували Московську і Брянську області РФ (фото, відео)

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 22 серпня безпілотники атакували Московську і Брянську області.

Нібито були збиті чотири запущені українською армією ударні БПЛА: два в прикордонній Брянській області, два у Підмосков’ї.

Про це повідомляє НСН із посилання на російські ЗМІ.

“Два БПЛА виявлено засобами ППО та подавлені комплексами РЕБ були знищені над територією Брянської області. Ще два безпілотники виявлені та знищені засобами ППО над територією Московської області”, йдеться в повідомленні міноборони.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що один безпілотник збили в районі Красногорська, інший у районі Часців. На місця збиття виїхали спецслужби.

У мережі публікують відео моменту вибуху у Красногорську.

Як повідомляє “Astra”, у Красногорську після вибуху у будинках повилітали вікна і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

Канал “Shot” стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

Вибух також чули жителі московського району Строгіно. Після вибуху у небі було видно дим.

Місцеві діляться враженнями від події. Кажуть, був сильний “бабах”.

Також відомо, що у московських аеропортах Внуково та Домодєдово знову було оголошено режим “Килим”, вони тимчасово припинили роботу. Затримуються кілька літаків на виліт і приліт.

Нагадаємо, це не перша атака на Москву за останній час. Раніше ми писали:

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