Нова атака на Москву 18 серпня – все, що відомо (фото, відео)

Була здійснена нова атака на Москву 18 серпня рано вранці. НСН розповість все, що про це відомо.
Отже, все почалося з того, що мешканці Москви і Підмосков’я почули звуки безпілотників у небі, а потім – гучні вибухи. Їх чули в Красногорську, Одинцово та в районі Москва Сіті, куди вже, нагадаємо, двічі перед цим прилітали дрони. У мережі почали публікувати відповідні відео.
Згодом влада офіційно підтвердила атаку, заявивши, що «близько 04.00 було здійснено чергову атаку за допомогою БПЛА по об’єктах, що знаходяться в Москві та Московській області»
В офіційному повідомленні міноборони росії зазначається, що після дії засобів ППО безпілотник змінив траєкторію польоту та впав на нежитлову будівлю в районі Червонопресненської набережної міста Москви.
Прокоментував атаку і мер Москви Сергій Собянін:
«Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби» – заявив він
За попередніми даними, неподалік від веж «Москва-Сіті», у 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів
Російська влада вводила режим ‘Килим’ в аеропорту Внуково. Було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.
Наразі у Москві усувають наслідки чергового прильоту.
Нова атака на Москву 18 серпня: фото, відео
Момент одного із вибухів.
А тут безпілотник ще тільки летить.
Збиття безпілотника будівлею.
Наслідки падіння дрона.
І трохи фото з місця події.
А раніше ми посали:
- Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце
- Армія РФ не здатна ефективно протистояти дронам – Ігнат про атаку на “Москву-сіті”