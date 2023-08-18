Нова атака на Москву 18 серпня – все, що відомо (фото, відео)

Була здійснена нова атака на Москву 18 серпня рано вранці. НСН розповість все, що про це відомо.

Отже, все почалося з того, що мешканці Москви і Підмосков’я почули звуки безпілотників у небі, а потім – гучні вибухи. Їх чули в Красногорську, Одинцово та в районі Москва Сіті, куди вже, нагадаємо, двічі перед цим прилітали дрони. У мережі почали публікувати відповідні відео.

Згодом влада офіційно підтвердила атаку, заявивши, що «близько 04.00 було здійснено чергову атаку за допомогою БПЛА по об’єктах, що знаходяться в Москві та Московській області»

В офіційному повідомленні міноборони росії зазначається, що після дії засобів ППО безпілотник змінив траєкторію польоту та впав на нежитлову будівлю в районі Червонопресненської набережної міста Москви.

Прокоментував атаку і мер Москви Сергій Собянін:

«Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби» – заявив він

За попередніми даними, неподалік від веж «Москва-Сіті», у 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів

Російська влада вводила режим ‘Килим’ в аеропорту Внуково. Було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Наразі у Москві усувають наслідки чергового прильоту.

Нова атака на Москву 18 серпня: фото, відео

Момент одного із вибухів.

А тут безпілотник ще тільки летить.

Збиття безпілотника будівлею.

Наслідки падіння дрона.

І трохи фото з місця події.

А раніше ми посали:

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