Як формують списки військовополонених для обміну – пояснили в координаційному штабі

Інформацію оприлюднили 30 квітня в Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для пояснив, як відбувається формування списків для обміну та чи є пріоритетність серед військових із певних підрозділів.

Як формують списки військовополонених для обміну

Обмінами полонених в Україні займається Координаційний штаб. Українська сторона оперативно повідомляє рф про всіх полонених росіян. Національне інформаційне бюро, яке діє при Мінреінтеграції, передає ці дані Міжнародному Комітету Червоного Хреста в Україні, а той – делегації МКЧХ у росії.

Обмін інформацією між НІБ та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста відбувається відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року № 339.

Усі військовослужбовці, які є в реєстрах Національного інформаційного бюро, автоматично потрапляють у списки на обмін.

Держава-агресор систематично і грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо військовополонених. Так, в рф намагаються штучно розширити свій обмінний фонд і включають до списків цивільних осіб.

Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни захоплення заручників, які не беруть активної участі у бойових діях, заборонено. Тобто цивільних росія мала б відпускати без обмінів або ж взагалі не затримувати. Свавільне затримання цивільних осіб і тим більше взяття їх у заручники чи полон є серйозним порушенням норм МГП і може бути визнано воєнним злочином.

Ще одним прикладом порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку рф є те, що вони відмовляються повертати з полону некомбатантів зі складу збройних формувань. Це військові музиканти, капелани, санітари та лікарі. А також – важкопоранених, які ніколи не зможуть знову стати у стрій і безумовне повернення яких додому також передбачене Конвенцією про поводження з військовополоненими.

У Координаційному штабі наголошують, що Україна ставиться до всіх полонених захисників однаково і працює над поверненням із полону кожного з них.

Ще новини України: Окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках – ОФІЦІЙНО