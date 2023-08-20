Удар по вокзалу Курська і атака на Москву – що відомо про «бавовну» у Росії 20 серпня

Російська влада заявляє про удар по вокзалу Курська вночі 20 серпня. А також про чергову атаку на Москву безпілотниками. НСН розповість, що про це відомо. Ми зібрали і відео, оприлюднені у мережі.

В ніч проти 20 серпня залізничний вокзал у російському Курську атакував безпілотник, внаслідок чого на даху будівлі виникла пожежа.

На роликах, опублікованих в російських Телеграм-каналах, видно, як палає дах будівлі вокзалу, на місце з’їжджаються оперативні служби. Крім того, з’явилися відео підльоту безпілотника, на якому чути його звук, а потім вибух.

Удар по вокзалу Курська: відео

Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив удар по будівлі вокзалу і заявив, що п’ятеро людей отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків скла, спричинених вибухом дрона.

“Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа”, – написав він

Пізніше Старовойт повідомив, що на залізничному вокзалі Курська від удару безпілотника постраждали дах, фасад та перша платформа, є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі.

Атака на Москву

Крім цього, як пишуть РИА Новости, приблизно о 3 годині ночі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово затримували рейси на виліт та приліт. Деякі авіарейси направляли до Шереметьєва.

Ймовірно, це пов’язане з черговою спробою прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, про яку о 04:34 заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, силами ППО вона нібито була припинена.

Згодом про атаку дронів прозвітувало і міністерство оборони РФ. Там зазначили, що 20 серпня близько 4 ранку за московським часом начебто було припинено спробу “київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу” по об’єктах на території Москви та Московської області.

Там наголошують на тому, що ППО виявила безпілотник, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку до Москви.

“БПЛА був збитий засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає”, – пишуть у міноборони РФ

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