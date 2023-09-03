3 вересня в московських аеропортах було затримано або скасовано понад 40 рейсів. Рух по Кримському мосту також був заблокований протягом ночі. Причини обох інцидентів у Росії не повідомляються. Про це доповідає Інформатор, передає НСН.

У Москві в аеропортах скасовано понад 40 рейсів, а Кримський міст знову перекрито

За даними РИА Новости, щонайменше 19 рейсів було затримано в трьох московських аеропортах і ще 23 рейси було скасовано. А саме:

у “Внуково” затримали п’ять рейсів, шість рейсів скасували;

у “Домодєдово” – сім рейсів затримали, 17 скасували;

у “Шереметьєво” затримали сім рейсів.

Вже опівночі стало відомо, що рейси затримуються в московському аеропорту. Станом на ранок наступного дня російська влада ще не повідомила про те, що сталося.

Крім того, в ніч на 3 вересня окупанти на півтори години перекрили рух Кримським мостом. Причини цього також не розголошуються.

Цієї ночі не обійшлось без інциденту на Київському вокзалі в Москві. Російські екстрені служби евакуювали людей через загрозу мінування.

Наприкінці серпня у російській столиці почастішали випадки атаки дронів. Через них у всіх аеропортах Москви ледь не щоночі оголошували план “Килим”, востаннє – 1 вересня. Тоді мер Москви Сергій Собянін заявив, що на світанку на околиці столиці рф нібито було збито черговий безпілотник.

Раніше ми писали: Вибухи у Криму 12 серпня – дрони атакували віськову базу, перекрито Кримський міст (відео)