“Рішення Путіна підірвати ЗАЕС” – у ГУР і ЗОВА прокоментували поширену в ЗМІ інформацію

У Головному управлінні розвідки і у Запорізькій ОВА прокоментували інформацію, поширену ЗМІ 16 серпня, щодо рішення Путіна нібито підірвати ЗАЕС, передає НСН.

“Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності”, йдеться в повідомленні ЗОВА.

Глава ОВА Юрій Малашко заявив, що причина, чому ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві – відкрите питання.

“Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом”, додав він.

В ГУР також запевняють, що наразі ймовірність провокацій на Запорізькій атомній електростанції мінімальна, загрози немає.

За інформацією управління розвідки, росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України.

“Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – ГУР, Президент та інші спецслужби обов’язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто”, кажуть у розвідці.

Раніше ЗМІ із посиланням на російський Telegram-канал повідомили, що російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС і одночасно планує техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.

Telegram-канал стверджував, що таким чином Путін хоче вийти “зі стратегічного глухого кута”, у якому опинився через розв’язану війну в Україні. І його плани підтримує частина керівництва силового та військового блоків РФ та готує їх до реалізації.

Чому цій інформації неможна довіряти?

Пояснює Центр стратегічних комунікацій.

Загроза провокацій на ЗАЕС існує від початку її захоплення росіянами – про це неодноразово попереджали у Головному управлінні розвідки та керівництво України.

Джерелом інформації, яка розійшлась по медіа, є один з популярних буцімто опозиційних Telegram-каналів у Росії, який спеціалізується на публікації інсайдів та конспірологічних теорій.

Такі канали не можуть бути надійним джерелом інформації, більше того вони можуть адмініструватися спецслужбами РФ.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дотримуйтесь інформаційної гігієни.

Ще новини України і світу: Закупівлі для окупованої ЗАЕС – «Енергоатом» надав пояснення, куди йдуть сотні мільйонів гривень