Закупівлі для окупованої ЗАЕС Енергоатом надав пояснення, куди йдуть сотні мільйонів гривень

Нещодавно народний депутат Ярослав Железняк заявив, що за час повномасштабної війни згідно даним з Prozorro для окупованої ЗАЕС було оголошено тендерів на 566 млн гривень.

Наприклад, нардеп стверджує, що згідно з одним з тендерів «Енергоатом» купує 3201 пару шкіряних черевиків за 3 млн грн для співробітників окупованої станції. Крім того, взуття за тендером виходить дорожчим ніж черевики того ж виробника в роздрібному продажу.

Сьогодні, 14 серпня, «Енергоатом» пояснив, куди і чому витрачають гроші і звинуватив нардепа Железняка у брехні та вимагає від нього вибачень.

НСН наводить звернення «Енергоатому» без змін.

«Звернення до ЗМІ щодо маніпуляції на темі закупівель для ЗАЕС

Протягом минулого тижня низка вітчизняних ЗМІ розповсюдили інформацію з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка стосовно проведення закупівель для Запорізької АЕС, яка з 4 березня 2022 року всупереч нормам міжнародного права була захоплена російськими окупантами.

При цьому ані від самого народного депутата Ярослава Железняка, ані від видань, які оприлюднили його позицію, до ДП «НАЕК «Енергоатом» не надходило жодних офіційних звернень з приводу отримання роз’яснень стосовно опублікованої інформації.

Це може свідчити про заангажованість авторів публікацій, метою котрих було розповсюдження неправдивої інформації про Компанію, яка в умовах військової агресії працює на максимумі власних потужностей задля покриття потреб України в електроенергії й у важких умовах зберігає весь наявний потенціал її виробництва. Оприлюднена в ЗМІ інформація базується виключно на висновках парламентаря та має ознаки маніпуляції.

Так, у своєму дописі депутат обурюється проведенням після початку повномасштабної війни тендерів на закупівлі товарів для Запорізької АЕС.

«Енергоатом» офіційно інформує депутата Железняка, що попри тимчасову окупацію Запорізька АЕС була, є та залишиться українською. Тому ДП «НАЕК «Енергоатом» постачає електроенергію для забезпечення внутрішніх потреб станції та несе інші витрати, пов’язані з її функціонуванням.

Тож викликає подив обурення депутата тим, що компанія закуповує товари для відданих Україні працівників, які попри шалений тиск і ризик для свого життя, продовжують працювати та підтримувати життєдіяльність української АЕС.

Окрім цього, Ярослав Железняк розповсюдив завідомо неправдиву інформацію про нібито завищені ціни закуплених товарів, зокрема черевиків для працівників ЗАЕС. Як доказ депутат навів ціну подібних черевиків того ж виробника на сайті одного з онлайн-магазинів. Маніпуляція полягає в тому, що наведені товари відрізняються від закуплених за тендером, у чому легко переконатися, переглянувши специфікацію товару. Так були закуплені шкіряні черевики із захистом від проколів, тоді як депутат наводить приклад простих черевиків, які дешевше приблизно вдвічі.

ДП «НАЕК «Енергоатом» наголошує: всі закупівлі для забезпечення роботи станції та працівників ЗАЕС здійснювалися з дотриманням норм чинного законодавства. Після проведення відповідного тендеру необхідне для обслуговування станції обладнання разом із частиною придбаного взуття було доправлене на окуповану станцію та роздане виключно українським атомникам для забезпечення їх захисним одягом відповідно до затверджених умов праці.

Решта взуття й іншого спорядження, призначеного для Запорізької АЕС та її працівників, сьогодні зберігаються на спеціальному об’єкті та будуть передані персоналу ЗАЕС для відновлення роботи станції після її деокупації.

«НАЕК «Енергоатом» завжди відкритий до спілкування зі ЗМІ та надання вичерпних відповідей на будь-які запити. Тому просимо журналістів дотримуватися стандартів професії та не розповсюджувати неперевірену інформацію стосовно діяльності Компанії.

Звертаємось до народного депутата України Ярослава Железняка. У своїх промовах Ви неодноразово стверджували, що завжди говорите лише правду. Тому сподіваємось, що Ви знайдете в собі сили вибачитися перед трудовим колективом Запорізької АЕС та всього Енергоатома за розповсюдження неправдивої інформації».

Ярослав Железняк відреагував на пояснення «Енергоатома» і поки не поспішає вибачатися. Нардеп хоче звернутися до голови ТСК по закупівлям у ВР Володимира Цабаля з проханням викликати всіх причетних до закупівель на Запорізьку АЕС.

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