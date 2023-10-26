Масова стрілянина в США: чоловік вбив щонайменше 22 людей і поранив 60

Масова стрілянина в США сталася 25 жовтня о 20:00 за місцевим часом: чоловік вбив щонайменше 22 людей і поранив 60. Події відбуваються в місті Льюїстон, штат Мен, передає НСН з посиланням на низку джерел.

Є інформація про щонайменше три точки нападу. За попередніми даними, стрілець вийшов з автоматичною гвинтівкою та відкрив вогонь по мешканцях у супермаркеті та барі.

Чоловік, який відкрив вогонь в кількох місцях, наразі залишається на волі.

Поліція штату Мен закликала місцевих мешканців шукати прихистку та тримати свої домівки замкненими.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 22 осіб і поранення від 50 до 60 осіб, хоча точні цифри поранених ще невідомі.

Офіс шерифа опублікував фотографії підозрюваного для подальшого встановлення його особи. На зображеннях чітко видно чоловіка з автоматичною штурмовою гвинтівкою.

Поліція штату Мен повідомила, що встановила причетність до масової стрілянини в Льюїстоні чоловіка на ім’я Роберт Кард (на фото), але поки що не готова визначити його як підозрюваного. Правоохоронці поки не мають точної кількості жертв.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Кард є збройовим інструктором, мав проблеми з психічним здоров’ям, і він уже погрожував зробити таке.

“Карда слід вважати озброєним і небезпечним. Будь ласка, зв’яжіться з правоохоронними органами, якщо вам відомо про його місцеперебування”, – йдеться в повідомленні управління поліції у Facebook

Автомобіль підозрюваного в масовій стрілянині знайшли в сусідньому місті Лісбон, мешканцям цього населеного пункту наказано сховатися у своїх будинках. Про це заявив журналістам голова департаменту громадської безпеки штату Майкл Сасчак

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