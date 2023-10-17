Теракт в центрі Брюсселя: Бельгія ввела найвищий рівень терористичної загрози (відео)

16 жовтня увечері стався теракт в центрі Брюсселя. Попередньо нападник застрелив двох людей і ще одну людину поранив. Він записав відео, у якому пояснив свої дії.

Про події у Брюсселі НСН розповість, опрацювавши низку джерел.

Станом на ранок 17 жовтня повідомляється, що поліція нейтралізувала терориста у комуні Схарбек у Брюсселі. Міністр внутрішніх справ Бельгії підтвердив, що людина нейтралізована, але не повідомляє, хто це, а лише зазначає, що він у реанімації.

За даними місцевої прокуратури, ціллю нападника стали троє людей, двоє шведських уболівальників, які загинули, і водій таксі, який зараз в безпеці. У понеділок увечері Бельгія приймала Швецію у відбірковому матчі Євро-2024. Матч був перерваний після теракту з міркувань безпеки.

Через 30 хвилин після першого тайму, який закінчився з рахунком 1:1, диктор стадіону підтвердив, що гравці вирішили не відновлювати матч.

Теракт в центрі Брюсселя: відео

Одна з бельгійських газет повідомила, посилаючись на очевидця, що стрілець кричав «Аллаху Акбар» перед тим, як пролунали постріли.

Підозрюваний нападник втік з місця події після стрілянини, це спонукало Бельгію підвищити рівень терористичної тривоги до найвищого рівня.

Рівень терористичної загрози в Брюссельському регіоні було підвищено до 4, найвищого, “через серйозну та неминучу загрозу”.

Федеральний прокурор Бельгії заявив, що немає жодних доказів того, що нападник, який все ще перебуває на волі, має будь-який зв’язок із загостренням конфлікту між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Він каже, що ймовірним мотивом нападу було шведське громадянство жертв.

Тим часом, підозрюваний нападник, назвавшись Абдесалем Аль-Гуілані, заявив у відео, розміщене ним в соціальних мережах, що він борець за Аллаха.

Чоловік каже, що помстився в ім’я ісламу, вбивши трьох шведів. Втім, автентичність цього відео ще потрібно перевірити.

Підозрюваний – Абдесалем Л., 45-річний чоловік родом з Тунісу, який живе в брюссельській комуні Схарбек.

Відео теракту в Брюсселі, розміщене на вебсайті газети Het Laatste Nieuws, показало чоловіка в помаранчевій куртці на скутері на перехресті з гвинтівкою, який спочатку зробив два постріли, потім ще три, а потім вбіг у будівлю, зробивши ще два постріли. Виходячи, він знову стріляє, роблячи кілька кроків назад.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та президент Франції Еммануель Макрон висловили солідарність із Бельгією у зв’язку зі стріляниною, що сталася у Брюсселі.

Усі мої думки та підтримка близьким жертв огидного нападу, який щойно стався в Брюсселі. Моя повна солідарність із поліцією у якнайшвидшому затриманні підозрюваного. Усі разом із Бельгією, – написав Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter)

У свою чергу Макрон зазначив, що Франція поділяє потрясіння громадян Бельгії та Швеції.

Я щойно розмовляв з прем’єр-міністром Александером Де Кроо, щоб висловити солідарність французів у цей жахливий момент, який переживає Брюссель. Ми думаємо про жертв цього боягузливого нападу, а також про наших бельгійських та шведських друзів, чиє потрясіння ми поділяємо, – написав він у соцмережі Х

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