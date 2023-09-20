Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі (фото)

Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі. Про це повідомляє Детектор.Медіа, посилаючись на сайт іноземного мовника, передає НСН.

Атаку безпілотника на автомобіль медійників вже прокоментував прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон:

Не можна виключати, що це той наслідок, який хоче бачити Росія: щоби журналісти не сміли там бути, щоби вони якомога менше висвітлювали цю війну.

Команда TV4, яка знаходиться в Україні, зазнала атаки БПЛ у східній частині України у вівторок 19 вересня, повідомляється на сайті TV4.

Команду TV4 обстріляли безпілотником. Репортер Йохан Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек травмувань не зазнали, – йдеться у повідомленні Цього разу нам пощастило, — прокоментував наслідки атаки Йохан Фредрікссон

Йохан Фредрікссон і Даніель Здольсек, які перебувають у районі Запоріжжя, вийшли зі свого автомобіля, щоби розпочати зйомки свого сюжету, і близько 11.30 у вівторок їхній автомобіль було атаковано російським дроном.

Повідомляється, що Йохан і Даніель травмувань не зазнали. Незначні поранення отримали їхній локальний продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4 на місце події.

Цього разу нам пощастило. Російськи боєприпас влучив прямо у двері нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було. Все це було дуже близько до нас. Ось так зараз виглядає Україна для мільйонів людей – постійна небезпека для життя, – каже Йохан Фредрікссон

Сайт шведського мовника уточнює, що співробітники TV4 перебувають у звітній поїздці на Запоріжжі, де вони збиралися зняти сюжет про український контрнаступ.

Внаслідок влучання російського безпілотника було знищено автомобіль, у якому вони їхали, та знімальне обладнання.

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