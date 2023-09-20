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ВійнаЗапоріжжя
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Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі (фото)

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Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі (фото)
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Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі. Про це повідомляє Детектор.Медіа, посилаючись на сайт іноземного мовника, передає НСН.

Атаку безпілотника на автомобіль медійників вже прокоментував прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон:

Не можна виключати, що це той наслідок, який хоче бачити Росія: щоби журналісти не сміли там бути, щоби вони якомога менше висвітлювали цю війну.

Команда TV4, яка знаходиться в Україні, зазнала атаки БПЛ у східній частині України у вівторок 19 вересня, повідомляється на сайті TV4.

Команду TV4 обстріляли безпілотником. Репортер Йохан Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек травмувань не зазнали, – йдеться у повідомленні

Цього разу нам пощастило, — прокоментував наслідки атаки Йохан Фредрікссон

Йохан Фредрікссон і Даніель Здольсек, які перебувають у районі Запоріжжя, вийшли зі свого автомобіля, щоби розпочати зйомки свого сюжету, і близько 11.30 у вівторок їхній автомобіль було атаковано російським дроном.

Росіяни атакували дроном шведських журналістів на Запоріжжі (фото)

Йохан Фредрікссон і Даніель Здольсек

Повідомляється, що Йохан і Даніель травмувань не зазнали. Незначні поранення отримали їхній локальний продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4 на місце події.

Цього разу нам пощастило. Російськи боєприпас влучив прямо у двері нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було. Все це було дуже близько до нас. Ось так зараз виглядає Україна для мільйонів людей –  постійна небезпека для життя, – каже Йохан Фредрікссон

Йохан Фредрікссон і Даніель Здольсек

Йохан Фредрікссон і Даніель Здольсек

Сайт шведського мовника уточнює, що співробітники TV4 перебувають у звітній поїздці на Запоріжжі, де вони збиралися зняти сюжет про український контрнаступ.

Внаслідок влучання російського безпілотника було знищено автомобіль, у якому вони їхали, та знімальне обладнання.

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