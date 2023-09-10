У Донецькій області поблизу прифронтового міста Часів Яру, російські війська обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє отримали поранення і один зник безвісти. Про це йдеться на сторінці організації Road to Relief в Instagram, передає НСН.

Російські війська обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами

Road to Relief — українська гуманітарна громадська організація, яка була створена в березні 2022 року для надання допомоги та підтримки цивільному населенню України, яке постраждало від російського вторгнення. Її волонтери працюють у Донецькій та Херсонській областях.

За інформацією організації, вранці в суботу, 9 вересня, четверо волонтерів їхали на мікроавтобусі зі Слов’янська до села Іванівське в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів. Внаслідок прямого влучання, автомобіль перекинувся і загорівся.

“У машині перебували німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні “Тонко” Ігнат та іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль”, – сказано у повідомленні.

Двоє поранених волонтерів зараз перебувають в лікарні у стабільному стані. Ще одна волонтерка – Емма вважається зниклою безвісти.

Загиблому Ентоні “Тонко” Ігнату було 58 років. Він був словацько-канадського походження. Тонко жив в Онтаріо, де працював різноробочим. Потім, у 2022 році, він продав свою вантажівку і приїхав в Україну, щоб допомогти українському народу в розпал повномасштабної війни.

Зазначається, що він допомагав біженцям на польському кордоні, доставляв гуманітарну допомогу, евакуйовував людей, ремонтував школи й відбудовував будинки.

Раніше ми писали: Відома волонтерка з Дніпра потрапила в жахливу ДТП – її чоловік загинув (фото)