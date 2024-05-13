Дрони атакували Липецьку область рф – спалахнула підстанція, у Бєлгороді розбирають завали багатоповерхівки

Дрони атакували Липецьку область рф в ніч на 13 травня. Там спалахнула підстанція. У Бєлгороді теж неспокійно.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на російські Телеграм-канали і місцеву владу.

Дрони атакували Липецьку область рф

Влада Липецької області рф заявила про нічну атаку безпілотників, унаслідок якої розпочалася пожежа на електричній підстанції. Про це, зокрема, повідомив губернатор Ігор Артамонов зранку 13 травня.

За його словами, дрони нібито придушили біля Становлянського округу. Але навіть придушені безпілотники очевидно досягли своєї мети. Сталася пожежа. Ліквідується загоряння на території електропідстанції. На місці пожежі працюють спецслужби.

Момент удару по підстанції у Липецькій області

Неспокійно цієї ночі також було і у Бєлгородській області РФ. А у самому Бєлгороді продовжується розбір завалів багатоповерхівки. Там вже виявлено 15 тіл загиблих.

Російська влада традиційно звинуватила в обстрілі Україну. Спочатку писали про пряме влучання в багатоповерхівку української ракети. Потім, коли з’явилося відео моменту прильоту і брехати стало неможливо, заявили про падіння уламку від збитої російською ППО ракети. Але і ця версія викликає великі сумніви у багатьох експертів і навіть у самих пересічних росіян. Висуваються припущення про навмисний підрив або ж «дружній» вогонь.

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