Меморіал: вбиті росією. Марія Амельчакова, 11 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Марія Амельчакова займалася танцями і була доброю, розумною і талановитою дівчинкою. Під завалами багатоповерхівки вона загинула разом з мамою і молодшою сестрою.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марія Амельчакова

11-річна Марія Амельчакова загинула під завалами багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя. Поруч не стало мами Анжели, молодшої сестри Софії, якій було вісім років, та її подруги Єлизавети. Там, у підвалі дому на вулиці Московській, 22 березня 2022 року вони ховалися від обстрілів. Унаслідок авіаудару будинок обвалився.

Наприкінці року Марії мало виповнитися дванадцять. Вона жила з родиною в Маріуполі. Була школяркою. Захоплювалася танцями. Рідні та близькі згадують про неї як про розумну, добру, світлу і талановиту дівчинку.

«Марія і Софія були дуже сонячними та життєрадісними дівчатками. Завжди активні, завжди рухалися – то концерти чи спектаклі, то ролики або велосипеди. Марія займалася танцями, їй це дуже подобалося. Вона завжди була в колі подруг. Допомагала мамі, підтримувала сестричку», – розповіла тітка Ірина Амельчакова

У Марії залишилися тато, бабуся, дідусь та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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