У Києві невідомі напали з ножем на військовослужбовця – що відомо

У Києві невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітини.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За інформацією відомства, подія сталась ввечері 19 жовтня. Близько 22:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській знайдено військовослужбовця із ножовим пораненням.

«Попередньо встановлено, що військовий проходив територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення. До пошуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції», кажуть правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за с. 1 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці шукають нападників, переглядають запаси з камер відеоспостереження.

Поліцейські закликають людей, які стали свідками нападу звертатися на лінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.

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