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Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників: як отримати

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Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників: як отримати

Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників, надається благодійним фондом “Fenyx Group”. Розповідаємо, хто і як може її отримати.

Перемога дається важкою ціною. Кожен день свободи та незалежності вартує нам життя кращих синів та доньок України, які несли службу в Силах Оборони. Родини Героїв втратили найдорожче і ця втрата – наш спільний біль, – кажуть у фонді

Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників: як отримати

З цією метою Благодійний фонд “Fenyx Group” оголошує початок адресної допомоги для родин загиблих Героїв.

Географія проєкту:

  • м. Ірпінь,
  • м. Буча,
  • Гостомельська громада.

Заявки приймаються виключно від родин загиблих Героїв, які несли службу в Силах Оборони (ЗСУ, Поліція, Нацгвардія, СБУ, ГУР, ДФТГ, Територіальна оборона, тощо).

Подати заявку на отримання допомоги можна тут.

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