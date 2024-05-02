Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників, надається благодійним фондом “Fenyx Group”. Розповідаємо, хто і як може її отримати.
Перемога дається важкою ціною. Кожен день свободи та незалежності вартує нам життя кращих синів та доньок України, які несли службу в Силах Оборони. Родини Героїв втратили найдорожче і ця втрата – наш спільний біль, – кажуть у фонді
Допомога родинам на Київщині, які втратили Захисників: як отримати
З цією метою Благодійний фонд “Fenyx Group” оголошує початок адресної допомоги для родин загиблих Героїв.
Географія проєкту:
- м. Ірпінь,
- м. Буча,
- Гостомельська громада.
Заявки приймаються виключно від родин загиблих Героїв, які несли службу в Силах Оборони (ЗСУ, Поліція, Нацгвардія, СБУ, ГУР, ДФТГ, Територіальна оборона, тощо).
Подати заявку на отримання допомоги можна тут.
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